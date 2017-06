Die Europäische Kommission hat die italienischen Pläne zur Abwicklung zweier Krisenbanken genehmigt.

Die staatlichen Finanzhilfen für den Teil-Verkauf an das zweitgrößte italienische Bankhaus Intesa Sanpaolo seien mit dem EU-Beihilferecht vereinbar, wurde in Brüssel mitgeteilt. Das hätten Prüfungen ergeben. Italiens Regierung will für die Veräußerung der noch gesunden Bereiche der beiden regionalen Geldhäuser "Popolare di Vicenza" und "Veneto Banca" 5,2 Milliarden Euro bereitstellen. Mit der Zahlung soll gewährleistet werden, dass die Banken funktionsfähig bleiben. Insgesamt werden bis zu 17 Milliarden Euro veranschlagt, um Risiken bei der Abwicklung abzufedern. Die unwirtschaftlichen Teile beider Institute sollen in eine sogenannte "Bad Bank" ausgelagert werden. Beide Banken sitzen seit Jahren auf einem Berg fauler Kredite. Italiens Ministerpräsident Gentiloni sagte, die Maßnahmen hätten vor allem das Ziel, Kontoinhaber, Sparer, Mitarbeiter und die Wirtschaft der Region zu schützen.