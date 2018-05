In Berlin hat der Bundesparteitag der FDP begonnen. Zum Auftakt warb der Vorsitzende Christian Lindner für "Offenheit, Multilateralismus, Diplomatie". Dazu stehe man - nicht, weil man naiv sei, sondern weil es die Lehre der Geschichte sei.

Lindner betonte, im Nahen Osten stelle sich wieder die Frage von Krieg und Frieden, und die UNO warne vor einem Flächenbrand. Statt eines freien Welthandels drohten Welthandelskriege. In Syrien stehe man vor einer Konfrontation mit Russland. Die USA seien zivilisatorisch in den Unilateralismus zurückgefallen, und China strebe an, noch in diesem Jahrhundert eine politische und ökonomische Supermacht zu werden. Das alles bedeute: Abschottung, Unilateralismus und militärische Eskalation gewännen an Boden, kritisierte Linder. Es gebe aber auf all die drängenden Fragen keine einfachen Antworten. Für die Liberalen beginne jede Lösung mit dem Wort "Europa".



Auf dem Parteitag der Liberalen wird eine kontroverse Debatte erwartet. Lindner hat sich im Vorfeld klar für die Beibehaltung der Sanktionen gegen Moskau ausgesprochen. In einem Antrag des Bundesvorstands für den Parteitag heißt es: "Wir stehen zu den gegen Russland verhängten Sanktionen." Diese müssten nach Auffassung des FDP-Vorstands im Falle einer weiteren militärischen Eskalation in der Ukraine durch Europa noch verschärft werden.



Zu dem Beschlusspapier hat allerdings Parteivize Wolfgang Kubicki einen Änderungsantrag vorgelegt. Darin äußert Kubicki, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen "keine erkennbaren Fortschritte in Richtung der gewünschten deeskalierenden und friedensstiftenden Wirkung gebracht haben". Auch der Landesverband Thüringen fordert in einem eigenen Antrag, die Sanktionen gegen Moskau abzubauen.



Außerdem soll es um den mit rund 21 Prozent geringen Anteil von Frauen in der Partei gehen. Unter den 16 Landesvorsitzenden gibt es nur eine Frau. Auf dem Parteitag sollen daher die Ergebnisse einer Online-Umfrage unter den weiblichen Mitgliedern vorgestellt werden.



Die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Schröder, sprach sich dagegen aus, das Problem durch eine Frauenquote zu lösen. Sie halte Quoten für den falschen Weg, weil Frauen damit auf ihr Geschlecht reduziert würden, sagte Schröder im Deutschlandfunk. Zurzeit komme es viel zu häufig auf Kontakte an statt auf die erforderliche Qualifikation. Dies wollten die Jungen Liberalen nicht akzeptieren.



Die FDP bietet hier einen Live-Stream von ihrem Parteitag an, die Tagesordnung kann hier eingesehen werden.

