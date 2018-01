In Stuttgart beginnt zur Stunde das traditionelle Dreikönigstreffen der FDP.

Dabei will Parteichef Lindner über die künftige Ausrichtung der Freien Demokraten sprechen. Zuletzt hatte seine Parteikollegin Leutheusser-Schnarrenberger eine stärkere Abgrenzung von der AfD verlangt.



Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Buschmann, erklärte im Deutschlandfunk, er sehe eine große Geschlossenheit in seiner Partei.

Die Freien Demokraten wollten ihre Dosis an Liberalität erhöhen. Darin seien sich alle einig. Zentrale Anliegen blieben weiter die Themen Bildung und Digitalisierung sowie Rechtsstaat und Marktwirtschaft. Dabei werde die FDP keiner populistischen Partei - weder von rechts noch von links - hinterherlaufen, betonte Buschmann.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.