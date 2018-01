Im Streit um die Ausrichtung der FDP stellt sich der stellvertretende Vorsitzende Kubicki hinter Parteichef Lindner.

Vor dem morgen beginnenden Dreikönigstreffen in Stuttgart sagte er dem Magazin "Focus", wer Lindner stürzen wolle, müsse erst ihn wegräumen. Nach der Wahlniederlage 2013 hätten sie sich versprochen, nicht negativ übereinander zu sprechen, so Kubicki. - FDP-Generalsekretärin Beer wies im ZDF Behauptungen zurück, es gebe einen Rechtsschwenk in der Partei. Man setzte auf Inhalte aus der Mitte der Gesellschaft.



Auf einem Parteitag der baden-württembergischen FDP machte Landesparteichef Theurer Bundeskanzlerin Merkel dafür verantwortlich, dass die Koalitionsgespräche mit FDP und Grünen im Bund gescheitert sind. Merkel habe mit ihrem "Weiter so" den Modernisierungswillen der Freien Demokraten ausgebremst.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.