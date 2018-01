Der FDP-Vorsitzende Lindner hat erneut die Entscheidung gegen eine sogenannte Jamaika-Koalition verteidigt.

Die FDP habe ihre historische Lektion gelernt. Sie werde ihre Überzeugung und Haltung nicht mehr aufgeben, sagte Lindner auf dem Dreikönigstreffen seiner Partei in Stuttgart. Mit der Rückkehr in den Bundestag hätten sich die Freien Demokraten von der taktischen Abhängigkeit von anderen Parteien und von organisierten Interessen befreit. Lindner betonte, die FDP sei zwar bereit Verantwortung zu übernehmen. Sie sei aber nicht der Steigbügelhalter für andere Parteien. Notwendig sei ein Politikwechsel. Lindner verwies in diesem Zusammenhang auf die Beteiligung seiner Partei an unterschiedlichen Regierungsbündnissen in den Bundesländern.



Lindner forderte unter anderem eine neue Wachstumsagenda. Die Bundesrepublik habe 15 Jahre lang von der Reformdividende Gerhard Schröders gelebt. Es gehe nun darum, die Kräfte in Deutschland zu entfesseln.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.