Die FDP hat auf ihrem Bundesparteitag in Berlin ein Konzept für eine technologiefreundlichere Politik verabschiedet.

In dem Papier fordern die Freien Demokraten ein Sofortprogramm für mehr Innovationen. So sollen unter anderem die Digitalisierung von Verwaltung und Bildungseinrichtungen vorangetrieben und Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie stärker gefördert werden.



Die Partei diskutierte auch über den Umgang mit Russland. Der Bundesvorstand stellte sich hinter die gegen Moskau verhängten Sanktionen und warb gleichzeitig für eine Wiederbelebung von Gesprächsformaten mit Russland, etwa im Rahmen von G8 oder regelmäßiger EU-Russland-Gipfel. Der FDP-Außenpolitiker Lambsdorff sagte, er sei froh, dass Europa in der Ukraine-Krise geschlossen reagiert habe. Gleichzeitig sei ein breiter Dialog mit Russland auf allen Ebenen nötig. FDP-Vizechef Kubicki verteidigte dagegen noch einmal seine Forderung, die Sanktionen kritisch zu überprüfen.

