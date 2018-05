Die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Schröder, hat sich gegen eine Frauenquote innerhalb der Partei und in der Wirtschaft ausgesprochen.

Sie halte Quoten für den falschen Weg, sagte Schröder im Deutschlandfunk. Die Jungen Liberalen wollten nicht, dass Frauen auf ihr Geschlecht reduziert würden. Zurzeit komme es viel zu häufig auf Kontakte an statt auf die erforderliche Qualifikation. Dies wollten die Jungen Liberalen nicht akzeptieren.



In der FDP sind lediglich rund 21 Prozent der Mitglieder weiblich. Unter den 16 Landesvorsitzenden gibt es nur eine Frau. Mit dem Thema befasst sich die FDP heute auf ihrem Parteitag in Berlin. Die Parteispitze will zudem für Investitionen in Digitales, ein Einwanderungsgesetz und lebenslanges Lernen werben.

