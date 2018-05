Christian Lindner wird wegen Äußerungen zur Migration in seiner Rede auf dem FDP-Parteitag in den sozialen Netzwerken heftig kritisiert.

Beim Thema Einwanderungspolitik hatte der Parteichef nahegelegt, dass es für eine befriedete Gesellschaft notwendig sei, dass sich Menschen, die beim Bäcker in der Schlange warten, sicher sein müssten, dass jeder, der sich in Deutschland aufhalte, dies legal tue. Wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestelle, könne man nicht unterscheiden, ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien sei oder ein sich in Deutschland illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer, sagte Lindner. Auf Plattformen wie Facebook und Twitter reagierten viele Nutzer darauf mit Spott. Lindners Aussagen wurden als rassistisch und rechtspopulistisch kritisiert. Im Netz kochte die Debatte um Lindners Äußerungen so hoch, dass der FDP-Parteichef per Kurzvideo auf die Online-Kommentare reagierte. Lindner betonte, dass er nur ausdrücken wollte, dass es Beruhigung in der Gesellschaft schaffe, wenn sich alle in Deutschland lebenden Menschen auf ein geordnetes Verfahren im Rechtsstaat verlassen könnten.



Der CDU-Politiker Bäumler wirft FDP-Chef Lindner vor, sich mit seinen Äußerungen zu Fremdenangst bewusst rechter Rhetorik zu bedienen. Mit seiner Stimmungsmache betreibe Lindner das Geschäft der AfD, sagte der Vize-Vorsitzende der Sozialausschüsse dem Handelsblatt. Die FDP entferne sich damit von ihren liberalen Wurzeln. AfD-Fraktionschefin Weidel sagte, Lindners markige Sprüche könnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die FDP seit Langem keine liberale rechtsstaatliche Politik mehr verfolge. Man lade die Partei aber gerne dazu ein, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.