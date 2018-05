Der FDP-Vorsitzende Lindner hat auf dem Bundesparteitag eine Führungsrolle Deutschlands in Europa gefordert.

Die Gemeinschaft befinde sich zurzeit in einem von Deutschland verursachten Schwebezustand, der überwunden werden müsse, sagte Lindner vor den rund 660 Delegierten in Berlin. Es sei an der Zeit für ein deutsches Ja - zu einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik, zu einer Verteidigungsgemeinschaft unter dem Dach der Nato, einer gemeinsamen Politik in den Bereichen Handel, Energie, Klima sowie Asyl und Grenzschutz. Lindner warf Bundeskanzlerin Merkel vor, sich in diesen Fragen nicht klar zu positionieren.



Das Delegiertentreffen ist das erste seit dem Wiedereinzug der FDP in den Bundestag. Schwerpunkte des zweitägigen Treffens sind neben der Russland-Politik vor allem die Themen Innovation, Bildung und Digitalisierung.

