Die FDP will der geplanten Erhöhung der Parteienfinanzierung nicht zustimmen.

FDP-Schatzmeister Solms sagte im Deutschlandfunk, die von der Koalition geplante Gesetzesänderung sei nicht zu rechtfertigen. SPD und CDU/CSU müssten damit zurechtkommen, dass sie weniger Geld bekommen. Man habe 2011 bereits eine dynamische Obergrenze vereinbart, so Solms. "Ein zusätzlicher Schluck aus der Pulle in Höhe von 25 Millionen, nur weil die SPD mit dem Geld nicht auskommt - das kann überhaupt nicht sein."



Solms verwies darauf, dass seine Partei in großen finanziellen Schwierigkeiten war, nachdem sie 2013 aus dem Bundestag gewählt worden war. Sie habe dann ihere Ausgaben um 40 Prozent gesenkt. Wenn die SPD sich teure MItgliederbefragungen nicht leisten könne, dann könne sie die eben nicht machen. Solms sagte aber, die FDP sei bereit über eine Reform des Parteiengestezes zu sprechen, um den Verwaltungsaufwand zu verringern.



Der Gesetzentwurf von CDU, CSU und SPD sieht vor, die Staatszuschüsse für die Parteien um 15 Prozent zu erhöhen. Insbesondere die SPD hat durch die großen Stimmenverluste deutlich niedrigere Einnahmen.

