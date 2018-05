Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Theurer, hat Verständnis für die Einstellungspraxis bei der Deutschen Post geäußert.

Es sei geltende Rechtslage, dass unbefristete Arbeitsverträge nicht entfristet werden müssten, sagte der FDP-Wirtschaftspolitiker im Deutschlandfunk. Vielmehr sei es im Interesse des Arbeitgebers, dass die Arbeitnehmer gesundheitlich in der Lage seien, ihren Job auszuüben. Theurer betonte, bei der Post könne man zwar digital etwas bestellen, die Auslieferung erfolge aber analog, also persönlich.



Die Post hatte einen Zeitungsbericht bestätigt, nach dem die Entfristung von Arbeitsverträgen unter anderem von der Zahl der Krankheitstage eines Beschäftigten abhängig gemacht wird. Demnach dürfen Mitarbeiter in zwei Jahren nicht mehr als 20 Tage krank gewesen sein. Das Bundesfinanzministerium bezeichnete dies als nicht hinnehmbar. Der Bund werde im Rahmen seiner Möglichkeiten als Anteilseigner darauf hinwirken, dass sich die Praxis ändere, hatte eine Ministeriumssprecherin erklärt.

