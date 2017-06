Mit einem lauten Schrei riss sich Max Hartung die Fechtmaske vom Kopf, reckte die Faust in die Höhe und nahm mit einem breiten Grinsen die Glückwünsche seines Gegners entgegen. Souverän war der Säbelspezialist aus Dormagen bei der Fecht-EM in Tiflis zum Titel geeilt. Der 27-Jährige hatte im Finale den zweimaligen Olympiasieger Aron Szilagyi aus Ungarn mit 15:7 besiegt und feiert damit den größten Einzelerfolg seiner Karriere.



Standortbestimmung vor der Heim-WM

Nur wenige Minuten zuvor hatte die Leverkusener Degen-Fechterin Alexandra Ndolo ihr Finale gegen die Russin Wioletta Kolobowa verloren. Es waren die ersten beiden deutschen Medaillen überhaupt bei den Titelkämpfen in der georgischen Hauptstadt. Damit hat der Deutsche Fechter-Bund auf einen Schlag seine Vorgabe von zwei Medaillen erfüllt.





Ganz groß! @NdoloAlexandra holt EM-Silber mit dem Degen bei der Fecht-EM in Tiflis! 👌Vorfreude auf die Heim-WM in Leipzig steigt! #wirfuerd pic.twitter.com/EY0glzkdT3 — Team Deutschland (@TeamD) 15. Juni 2017

In der nacholympischen Saison sind die Wettkämpfe in Tiflis eine Standortbestimmung vor dem Saisonhöhepunkt bei der Heim-WM in Leipzig, die im Juli stattfindet.