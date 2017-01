Feinstaub Deutsche Umwelthilfe weist auf Manipulationen bei Diesel-Partikel-Filtern hin

Nach Software-Manipulationen und zuletzt Vorwürfen beim Stickoxid-Ausstoß geraten nun Diesel-Partikel-Filter in den Focus. Dabei geht es um die Feinstaub-Belastung vor allem in unseren Städten. (imago stock&people)

In der Bundesrepublik sind nach Erkenntnissen der Deutschen Umwelthilfe mehr Dieselautos mit defekten oder abgeschalteten Diesel-Partikel-Filtern unterwegs als vermutet.

Geschäftsführer Resch sagte dem Deutschlandfunk, man gehe zudem davon aus, dass zehn Prozent der Taxis und die gleiche Größenordnung an Nutzfahrzeugen gar keine Partikel-Filter hätten. Die Sensorik in den Autos habe keine Möglichkeit zu erkennen, ob Diesel-Partikel-Filter vorhanden seien oder funktionierten. Die Deutsche Umwelthilfe und auch der TÜV Süd fordern daher gesetzliche Regelungen, um die Abgase künftig am Auspuff zu messen - ergänzend zur Auslesung computergestützter Fahrzeugdaten.