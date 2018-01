Auch Feinstaubpartikel können das Wetter verändern. Bisher waren Wissenschaftler davon ausgegangen, dass Partikel unter 50 Nanometer zu klein sind, um einen Einfluss auf das Wetter und das Klima zu haben. Das haben US-amerikanische Forscher jetzt widerlegt und das Gegenteil bewiesen.

Sie haben Klimadaten aus dem brasilianischen Amazonasgebiet ausgewertet, die zwischen 2014 und 2015 erhoben worden waren. Die untersuchte Region ist von Menschen fast vollständig unberührt - mit Ausnahme der mitten im Urwald gelegenen Millionenstadt Manaus. Die Wissenschaftler konzentrierten sich dabei vor allem auf die ultrafeinen Schwebeteilchen, die durch Autoabgase freigesetzt werden.



Messdaten und Computersimulationen ergaben, dass einzelne Partikel zwar tatsächlich zu klein sind, dass Wetter beeinflussen - sie treten aber für gewöhnlich in sehr großer Menge auf. In Kombination mit feuchter Luft und Wärme bilden sie immer größere Wolken. Laut den Forschern sind diese Partikel auch ein Grund dafür, warum manche Stürme so heftig werden und erhebliche Regenmengen bringen.

