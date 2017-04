Der frühere VW-Konzernchef Ferdinand Piëch hat ein milliardenschweres Aktienpaket an der VW-Dachgesellschaft Porsche SE verkauft.

Fast der gesamte Anteil des 79-Jährigen gehe an Angehörige der Familien Porsche und Piëch, teilte die Finanzholding in Stuttgart mit. Bisher hält Piëch 14,7 Prozent an der Holding, die wiederum die Mehrheit der Stimmrechte am Autobauer VW hält. Wie weiter mitgeteilt wurde, soll Piëch vorerst im Aufsichtsrat der Porsche SE bleiben. Dabei handelt es sich um eine reine Beteiligungsfirma ohne Autoproduktion.



Piëch war jahrzehntelang einer der wichtigsten Akteure in der deutschen Autobranche. Nach einem internen Machtkampf mit dem damaligen Vorstandschef Winterkorn legte Piëch im April 2015 alle seine VW-Ämter nieder. Nur das Aufsichtsratsmandat bei der Porsche SE blieb ihm.