Für das kommende Wochenende rechnet der ADAC mit besonders langen Staus auf deutschen Autobahnen.

Grund seien die Sommerferien in vielen Bundesländern sowie den Niederlanden und Österreich. Dazu kämen Behinderungen durch den G-20-Gipfel in Hamburg. Der Verein erklärte in München, von Freitag bis Sonntag gelte auf den Urlauberrouten "Staustufe Rot".