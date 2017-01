Fernbusse ADAC beklagt Mängel an Bahnhöfen

Fernbusse werden immer beliebter (dpa)

Der ADAC kritisiert den Zustand der deutschen Fernbus-Bahnhöfe.

In einem Bericht moniert der Automobilclub, dass an vielen Stationen elektronische Anzeigetafeln und Dächer fehlten. Zudem seien die Bürgersteige oft zu schmal für Rollstuhlfahrer. Von den vom ADAC getesteten zehn Fernbus-Bahnhöfen erhielten sechs die Note ausreichend oder mangelhaft. Die Bahnhöfe in Göttingen und Bremen schnitten am schlechtesten ab, Testsieger wurde Stuttgart.