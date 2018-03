Der Schauspieler Siegfried Rauch ist tot.

Er starb im Alter von 85 Jahren in seinem Wohnort Untersöchering bei einem Unfall. Das bestätigte die Polizei in Penzberg. Siegfried Rauch spielte in mehr als 500 Filmen und Serien mit, darunter als Kapitän Paulsen in der Fernsehserie "Traumschiff" und als Dr. Roman Melchinger in "Der Bergdoktor".

Diese Nachricht wurde am 12.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.