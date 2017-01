Fernsehinterview Trump: "Folter funktioniert"

Trump beim Besuch der Heimatschutzbehörde Homeland Security mit deren Chef John Kelly. (Consolidated / dpa)

US-Präsident Trump hat sich offen für eine Rückkehr zu den umstrittenen harten Verhörmethoden des Geheimdiensts im Anti-Terror-Kampf geäußert.

Er sei der Meinung, dass Folter funktioniere, sagte Trump dem US-Fernsehsender ABC. Angesichts der Gräueltaten von Dschihadisten an Christen und anderen Bevölkerungsgruppen müsse man Feuer mit Feuer bekämpfen. Trump fügte hinzu, es werde aber nur eine Rückkehr zu den harten Verhörmethoden geben, wenn Verteidigungsminister Mattis und CIA-Chef Pompeo dies als richtig erachteten. - Die CIA hatte nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ein Programm von Verhörmethoden entwickelt, die international als Folter geächtet wurden. Dazu gehörte auch das "Waterboarding", also das simulierte Ertränken von Gefangenen. Die Methoden wurde unter Präsident Obama verboten.



Trump ordnete auch per Dekret den Bau der von ihm angekündigten Mauer an der Grenze zu Mexiko an. Er unterzeichnete das Dokument bei einem Besuch des Heimatschutzministeriums in Washington. Trump erklärte, er werde sicherstellen, dass sich die USA die Kontrolle über ihre Grenzen zurückholten. Dem Fernsehsender ABC sagte Trump, mit dem Bau der Mauer solle innerhalb von Monaten begonnen werden. Bezahlen werde dafür zunächst der US-Steuerzahler. Letztendlich werde aber Mexiko für 100 Prozent der Kosten aufkommen, erklärte Trump erneut. Die Verhandlungen darüber würden relativ bald beginnen. Mexiko hat es strikt abgelehnt, sich an den Milliarden-Kosten für die Mauer zu beteiligen.



Trump erließ darüber hinaus eine Anordnung, mit der Finanzhilfen für Städte gestrichen werden, deren Verwaltungen nicht gegen illegal eingereiste Zuwanderer vorgehen. Dies beträfe beispielsweise Los Angeles, New York oder Miami. In New York protestierten rund 1.000 Menschen gegen den Kurs des Präsidenten in der Einwanderungspolitik.