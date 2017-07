Die Fernzüge der Deutschen Bahn sind nach Angaben des Unternehmens in diesem Jahr bisher überwiegend pünktlich angekommen.

Der Vorstandsvorsitzende Lutz sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Quote habe im ersten Halbjahr bei 81,1 Prozent gelegen - und damit um gut einen Punkt höher als im gesamten Jahr 2016. Der Bahn-Chef begründete dies unter anderem damit, dass Baustellen besser mit dem Fernverkehr abgestimmt worden seien. In der unternehmenseigenen Statistik werden allerdings auch solche Züge als pünktlich gewertet, die unter sechs Minuten Verspätung haben.



Bahn-Chef Lutz räumte ein, dass das Schienennetz in einigen Teilen Deutschlands an Grenzen stößt - unter anderem in Frankfurt am Main, Köln, Hamburg und Mannheim. Diese Knotenpunkte müssten ausgebaut und der Verkehr dort intelligent gesteuert werden.