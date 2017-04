Im ältesten französischen Atomkraftwerk Fessenheim am Rhein ist am 1. April der Reaktorblock 1 abgeschaltet worden.

Zuvor seien geringe Mengen nicht-radioaktiven Wassers aus einer Leitung ausgetreten, teilte eine Sprecherin des Kraftwerksbetreibers EDF in Paris mit. Reparaturarbeiten seien sofort eingeleitet worden, und der Reaktor werde heute abend wieder hochgefahren. Das 1977 gebaute Atomkraftwerk Fessenheim liegt nur einen Kilometer von der deutschen Grenze entfernt in der Nähe von Freiburg. Der Reaktor soll abgeschaltet werden, wenn ein neues Atomkraftwerk in Flamanville am Ärmelkanal in Betrieb geht, was für Ende 2018 geplant ist.