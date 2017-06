Bayerns Ministerpräsident Seehofer hat die Aufbauleistung der Vertriebenen und ihren Einsatz für Frieden und Aussöhnung gewürdigt.

Beim Festakt zum Bayerischen Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung erinnerte er in München zugleich an das Leid, das über so viele Menschen gekommen sei. Seehofer verwies darauf, dass die Heimatvertriebenen nach dem Krieg im Freistaat beherzt mit angepackt und ihre Heimat Bayern mit aufgebaut hätten. Dieser Einsatz könne nicht hoch genug geschätzt werden. Das Werk der Völkerverständigung müsse weitergeführt und diese Werte an die nächste Generation weitergegeben werden, forderte der bayerische Ministerpräsident.