Dem Festival wurde von Anfang an vorgeworfen, zu beliebig zu sein. Diesen Eindruck wird auch die Ausgabe 2018 nicht ganz los, erklärt Musikjournalist Raoul Mörchen. Das liege auch an den vielen Köchen, die hier kochen (Philharmonie, Kulturamt, Freie Szene, Philharmonie, Oper) und an der Idee, ein Festival für alle zu sein: ein musikalisches Stadtfest.