In Dresden hat das 30. Filmfest begonnen.

Das Kurzfilmfestival dauert sechs Tage. Erwartet werden etwa 25.000 Besucher. Schwerpunkt in diesem Jahr ist Europa. Viele Filme widmen sich zudem den Themen Flucht und Vertreibung.



Im internationalen Wettbewerb konkurrieren 42 Kurzfilme aus 28 Ländern. Am Samstag vergibt die Jury zehn "Goldene Reiter" und vier Sonderpreise im Gesamtwert von 67.000 Euro. Neu in diesem Jahr ist ein Preis für Geschlechtergerechtigkeit im Kurzfilm.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2018 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.