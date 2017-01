Festnahme im Saarland Syrer soll IS um Geld für Anschläge gebeten haben

Pressekonferenz im Saarland (Oliver Dietze/dpa)

Ein im Saarland festgenommener Syrer steht im Verdacht, für die Terrormiliz IS Anschläge geplant zu haben.

Wie der Generalstaatsanwalt in Saarbrücken mitteilte, handelt es sich um einen 38-jährigen Mann, der im Dezember 2014 als Asylbewerber nach Deutschland einreiste. Er soll eine Kontaktperson des IS über den Nachrichtendienst Telegram um 180.000 Euro für Fahrzeuge und Sprengstoff gebeten haben. Nach Angaben der Ermittler wollte er damit in Menschenmengen fahren. Konkrete Anschlagspläne habe der Mann aber noch nicht gehabt. Bei der Festnahme am Samstagmorgen in Saarbrücken seien in seiner Wohnung keine Waffen gefunden worden.



Der Syrer räumte Kontakte zum IS ein, bestreitet aber die Vorbereitung von Attentaten. Er sitzt wegen des Verdachts auf Terrorismusfinanzierung in Untersuchungshaft.