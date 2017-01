Festnahme im Saarland Verdacht auf Terror-Finanzierung

Im Saarland wurde ein Mann festgenommen, der den Terror finanziert haben soll (picture alliance/dpa - Thomas Eisenhuth)

Wegen des Verdachts auf Terrorismus-Finanzierung hat die Polizei im Saarland einen Mann festgenommen.

Das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken teilte mit, der 38-Jährige sei bereits am Samstag in Gewahrsam genommen worden. Es bestehe dringender Tatverdacht. Weitere Informationen sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.