Durch die Festnahme eines 19-jährigen Terrorverdächtigen in Schwerin ist nach den Worten von Bundesinnenminister de Maizière ein schwerer Terroranschlag in Deutschland verhindert worden.

Der Syrer hat nach Angaben der Bundesanwaltschaft bereits im Juli damit begonnen, sich Bauteile und Chemikalien zur Herstellung eines Sprengsatzes zu beschaffen. Er habe möglichst viele Personen töten wollen. Sowohl in Schwerin als auch in Hamburg wurden im Zusammenhang mit der Festnahme Wohnungen durchsucht.



Die Sprecherin des Bundesanwaltschaft, Köhler, sagte in einer Stellungnahme, über das Internet habe der Festgenommene Kontakt zu einer Person gehabt, die sich selbst als Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat bezeichnet habe. Ob diese Person ihn in seinen Plänen bestärkt habe, wisse man nicht. Deshalb werde gegen den Syrer zunächst nicht wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt.