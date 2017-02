Festnahmen in Berlin Zwei Terrorverdächtige hatten offenbar Kontakt zu Anis Amri

Der Moschee-Verein "Fussilet 33" im Berliner Stadtteil Moabit gilt als Anlaufstelle für Salafisten. (picture alliance / Rainer Jensen/dpa)

Nach den Festnahmen islamistischer Terrorverdächtiger gestern in Berlin ist offenbar eine Verbindung zum Weihnachtsmarkt-Attentäter deutlich geworden.

Zwei der drei Männer hätten Kontakt zu Anis Amri gehabt, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Informationen aus Sicherheitskreisen. Sie sollen wie Amri regelmäßig einen als Islamisten-Treffpunkt geltenden Moschee-Verein in Berlin-Moabit besucht haben.



Gegen die Verdächtigen im Alter von 21, 31 und 45 Jahren wird derzeit wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt. Auch sollen sie enge Verbindungen zur Terrormiliz IS im Irak und in Syrien gehabt haben.