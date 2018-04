Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat von der Lebensmittelindustrie konkrete Maßnahmen im Kampf gegen Fettleibigkeit in der Bevölkerung gefordert.

Man müsse an die Ursachen von Fehl- und Überernährung heran, sagte Klöckner bei einer Veranstaltung in Berlin. Zugleich warnte die CDU-Politikerin die Branche vor Verzögerungen. Allein durch ernährungsbedingte Krankheiten entstünden jährliche Kosten von 17 Milliarden Euro. Die Ministerin plädierte dafür, dass die Branche die freiwillige Nährwertkennzeichnung für verarbeitete und verpackte Lebensmittel weiterentwickelt.



Die Große Koalition hatte sich darauf verständigt, eine Strategie zu erarbeiten, wie der Gehalt an Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten gesenkt wird.

