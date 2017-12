Die Weltgesundheitsorganisation WHO verlangt eine Einschränkung der Werbung für bestimmte Lebensmittel, die zu Übergewicht führen können.

Vor allem die Werbung für Süßwaren, Junk-Food oder Bier müsse stärker reguliert werden, verlangte die Ernährungswissenschaftlerin der WHO, Willumsen. Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie, Bier mache besonders dick, und dafür sei Werbung in Deutschland nicht verboten. Eine freiwillige Selbstkontrolle der Hersteller reiche nicht aus. Vor allem die Kinder müssten besser geschützt werden.



Nach einer Statistik aus dem Jahr 2016 waren in Deutschland rund sieben Prozent der Mädchen zwischen 5 und 19 Jahren übergewichtig. Bei den Jungen lag der Wert bei gut 11 Prozent. Vor allem bei Jungen ist der Anteil im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen.

