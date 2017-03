Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft muss für vier Spiele auf Superstar Lionel Messi verzichten.

Der 29-Jährige habe bei der Begegnung gegen Chile am vergangenen Donnerstag einen Schiedsrichter-Assistenten beleidigt, teilte der Fußball-Weltverband FIFA mit. Zusätzlich muss Messi 10.000 Schweizer Franken zahlen.



Argentinien belegt derzeit Platz drei in der Südamerika-Gruppe. Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde 2018 in Russland.