Der Fußball-Weltverband FIFA ermittelt wegen Doping-Vorwürfen gegen Fußballer aus Russland.

Die FIFA bestätigte einen entsprechenden Bericht der britischen "Mail on Sunday". Zum aktuellen Stand der Untersuchungen wurden keine Angaben gemacht. Dem Medienbericht zufolge richten sich die Ermittlungen gegen alle 23 Spieler des russischen WM-Kaders von 2014 und elf weitere Fußballer. Die Sportler sollen auf einer Liste mit insgesamt 1.000 Personen stehen, die mit Doping in Verbindung gebracht werden. Der russische Fußball-Verband wies den Bericht zurück. Im Fußball habe es nie Doping gegeben, erklärte dieser.



Der kanadische Sonderermittler Mc Laren hatte im vergangenen Jahr Beweise vorgelegt, wonach russische Sportler zwischen 2011 und 2015 in systematisches und staatlich gedecktes Doping verwickelt waren.