Der Präsident des russischen Fußballverbands und Vize-Ministerpräsident Witalij Mutko konnte es kaum erwarten. Heute Nachmittag machte bereits eine seiner Äußerungen im Netz die Runde. "Bald wird die Sendeplanung veröffentlicht, wann und auf welchem Kanal welches Spiel gezeigt wird. Das Wichtigste: Es ist ihnen gelungen", ließ sich Mutko vernehmen.

Der Weltfußballverband bestätigte am Nachmittag Mutkos Vorfreude: Der populäre Erste Kanal, der Sportkanal "Matsch Telewidenje", Radio und Online-Portale haben die Übertragungsrechte gekauft. Die Sender zahlen dafür nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS umgerechnet rund 3,1 Millionen Euro.

Es gab Streit über den Preis

Von Seiten der FIFA wird deren Handelsdirektor, Philippe Le Floc'h, in einer Pressemitteilung zitiert: "Wir freuen uns, für die Übertragung des FIFA-Konföderationen-Pokals 2017 im frei empfangbaren Fernsehen im Gastgeberland mit solch renommierten Sendepartnern zusammenzuarbeiten." Die Sender sind sämtlich staatlich gelenkt. Die Verhandlungen hatten sich in die Länge gezogen, weil es Streit über den Preis gab. So gilt die Einigung nur für den Confed Cup - beide Seiten werden weiter verhandeln, was die Übertragungsrechte für die Fußball-WM im nächsten Jahr kosten.

Das Eröffnungsspiel des Konföderationen-Cups, Russland gegen Neuseeland, ist am Samstag (17.07.2017) im Spartensender "Matsch TV" zu sehen, die übrigen beiden Gruppenspiele des Gastgebers überträgt der Erste Kanal. Der Konföderationscup dauert bis Anfang Juli und gilt als Generalprobe für die in einem Jahr in Russland stattfindende Fußballweltmeisterschaft. Allerdings wird in diesem Jahr in nur vier Städten gespielt - Moskau, Sankt Petersburg, Kasan und Sotschi - in einem Jahr dagegen in elf Städten.