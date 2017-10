Im Zuge des Korruptionsskandals um den Fußball-Weltverband FIFA ist ein weiterer Ex-Funktionär verurteilt worden.

Ein Gericht in New York verhängte gegen den früheren Generalsekretär des Verbandes der Kaimaninseln, den Briten Costas Takkas, eine Gefängnisstrafe von 15 Monaten. Takkas hatte im Mai ein Geständnis abgelegt und sich der Geldwäsche in Millionenhöhe schuldig bekannt. Er war neben sechs weiteren Funktionären 2015 in einem Züricher Hotel kurz vor der Wiederwahl des damaligen FIFA-Präsidenten Joseph Blatter festgenommen worden. Bis dahin galt er als enger Vertrauter des ehemaligen FIFA-Vizepräsidenten Jeffrey Webb. Takkas hatte gestanden, dass er im Auftrag von Webb zwischen 2012 und 2015 Geld über Banken in Florida und den Kaimaninseln transferiert hat.