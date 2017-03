Der stellvertretende russische Regierungschef Mutko darf nicht mehr für einen Sitz im Rat des Fußballweltverbandes kandidieren.

Wie mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend berichten, hat die Fifa-Prüfungskommission den 58-Jährigen nicht zugelassen. Als Grund führte sie Mutkos herausgehobene Position im Kreml an. Berichte, wonach der ehemalige Sportminister in staatlich gelenktes Doping verwickelt sein soll, spielten demnach keine Rolle. Mutko ist Cheforganisator der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Ob die Entscheidung der Fifa darauf Auswirkungen hat, blieb offen.