Der Videobeweis kommt bei der Fußball-WM diesen Sommer in Russland zum Einsatz.

Das entschied das Council des Weltverbandes FIFA in Bogota in Kolumbien, wie DFB-Präsident Grindel bei Twitter mitteilte. Wichtig sei nun, dass die Schiedsrichter-Teams so geschult würden, dass eine klare Kommunikation und eine reibungslose Umsetzung gewährleistet seien. Das habe der Fifa-Präsident zugesichert. Grindel hatte schon zuvor gesagt, dass er den Einsatz auch bei der WM befürworte. Zitat: "Es wäre merkwürdig, wenn ich bezogen auf die Bundesliga dieses technische Mittel unterstütze, weil es den Fußball gerechter macht, und es bei der WM ablehnen würde."



Zum Start der Rückrunde hatten sich DFB und DFL noch einmal klar zum Videobeweis bekannt, der seit dieser Saison in der 1. Fußball-Bundesliga erprobt wird. Befürworter sind der Meinung, Schiedsrichterentscheidungen würden durch den Videobeweis weniger fehleranfällig. Gegner argumentieren unter anderem, der Videobeweis störe den Spielfluss. Auch hatte der Einsatz in der Bundesliga mehrfach zu Irritationen, Problemen und Missverständnissen geführt.

