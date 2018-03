Der Videobeweis kommt bei der Fußball-WM diesen Sommer in Russland zum Einsatz.

Das entschied das Council des Weltverbandes FIFA in Bogota in Kolumbien, wie DFB-Präsident Grindel bei Twitter mitteilte. Wichtig sei nun, dass die Schiedsrichter-Teams so geschult würden, dass eine klare Kommunikation und eine reibungslose Umsetzung gewährleistet seien. Das habe der Fifa-Präsident Infantino zugesichert.



Der Videoassistent wird bereits seit dieser Saison in der 1. Fußball-Bundesliga erprobt.

