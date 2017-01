Es ist wie immer im Weltfußball: Jetzt liegt das Kind im Brunnen, und alle jammern und wehklagen. Das Kind in diesem Falle ist die Fußball-Weltmeisterschaft, in den Brunnen gestoßen hat sie Gianni Infantino, der neue Boss des Weltverbandes Fifa. Und das Geheule kommt aus dem Establishment. Aus den großen Ligen Europas, von den profilierten Spitzenklubs und den Sponsoren. Und am lautesten jammern natürlich die Deutschen.

Aber jetzt ist es wieder mal zu spät und das Gejammer wohlfeil, das Ungemach hatte sich ja angekündigt. Weil niemand ernsthaft opponierte, konnte Infantinos Fifa-Vorstand das Fußball-WM-Turnier von 32 auf 48 Teilnehmer aufpumpen.

Der Karriereplan des Präsidenten

Im Handstreich hat die Fifa ein Jedermann-Turnier verfügt. Und grober Unfug ist, wenn Infantino behauptet, sein Antrieb sei der Traum vieler kleiner Fußballnationen gewesen, die auch einmal eine WM spielen wollten. Tatsächlich ist diese WM-Aufblähung, wie jede zuvor, nur Teil eines knallharten Karriereplans. Der Karriereplan des Präsidenten.

Das verrät schon das Eiltempo, in dem Infantino den Coup durchpeitschte. Er regiert die Fifa erst seit zehn Monaten. Im Herbst 2015 ahnte die Fußballwelt noch gar nicht, wie dringend sie so eine WM-Aufblähung brauchen würde – aber damals hätte auch niemand für möglich gehalten, dass Infantino je einen Fuß in die Fifa setzen könnte; am wenigsten er selbst. Dann wurde sein Chef an der Spitze der Europa-Union Uefa im Amt suspendiert, Michel Platini, der bis dahin als Alleinfavorit für den Fifa-Thron galt. Und über Nacht mussten die geschockten Europäer einen Notnagel suchen. Sie fanden Infantino, ihren Generalsekretär. Sie gaben ihm ein dickes Wahlkampfbudget aus Uefa-Mitteln und schickten ihn im Privatjet durch die Welt.

Mehr Geld und mehr Sitzplätze

Ein politisches Programm hatte der Verlegenheitskandidat nicht, dafür all die Taschentricks in petto, die schon seine Vorgänger benutzten. Aber visionäre Ideen braucht es sowieso nicht in einem Laden wie der Fifa, wo zahllose Palminseln und Zwergstaaten von Guam über Nepal bis Guinea zwar kaum einen Spielbetrieb haben, aber trotzdem dieselbe Stimme im Parlament wie etwa der Deutsche Fußballbund mit seinen sieben Millionen Mitgliedern.

Infantinos schlichte Strategie: Er musste mit mehr Geld und mehr WM-Startplätzen locken – nicht für die starken Fußballnationen, für die allzeit bedürftige Drittwelt-Klientel. Er versprach beides, die Zuwendungen der Fifa an jeden Landesverband sollen von bisher 1,6 Millionen Dollar im Vierjahreszyklus auf 5 Millionen klettern. Fließen soll dieser Reibach aus 500 bis 600 Millionen Dollar Mehrerlös, die sich der Boss vom Mammut-Turnier verspricht. Schließlich, so Infantino, dürfen Fernsehen und Sponsoren künftig ja 80 statt bisher 64 WM-Spiele bestücken.

Auf dem Papier mag diese Kommerz-Logik, mit der er beide Wahlversprechen koppelte, aufgehen. In der Sportrealität tut sie das nicht. Die Branche und das kundige Publikum haben die Dreier-Gruppenrunde bereits als Bluff enttarnt. Da diese Gruppen nach der Setzliste kompiliert werden, stehen endlose David-gegen-Goliath-Spielchen zu erwarten: Einseitig, vorhersehbar, spannungsarm. Und das bei vier WM-Spielen pro Tag. Befragt, wo er den finanziellen Mehrwert für TV und Sponsoren sehe, verweist Infantino nur wolkig auf die zusätzliche K.o.-Runde, das Sechzehntel-Finale. Aber auch da wird niemand Honduras gegen Irland sehen wollen.

"Eine bizarre One-Man-Show"

Das Geld ist die Sollbruchstelle. Infantinos Machtspiel geht ja zu Lasten der wahren Herren des Fußballs – das sind Europas Profi-Ligen. Sie werden künftig noch deutlich mehr Spieler abstellen müssen. Das tun sie nur, wenn es ihnen vergoldet wird: Über Abstell- und Versicherungsgebühren, und über einen kräftigen Anteil an den 16 zusätzlichen WM-Startplätzen. Aber was bleibt dann übrig für Infantinos Wahlvolk zwischen Tuvalu und Togo? Und gibt es überhaupt mehr Geld zu verteilen?

Wenn die Top-Klubs ohne kräftige Finanzspritzen ihr teures Personal in eine Jedermann-WM schicken sollen, die die Fans in den Kernländern kalt lässt, ist alles vorstellbar. Auch ein eigener Dachverband der Profis – und der Bruch mit einer Fifa, die unter Infantino das bleibt, was sie unter Blatter war: Eine bizarre One-Man-Show.