Fillon in Berlin Gespräche mit Merkel über deutsch-französische Beziehungen

Der Präsidentschaftskandidat der französischen Konservativen, François Fillon, zu Besuch in Berlin (AFP / Tobias Schwarz)

Der Präsidentschaftskandidat der französischen Konservativen, Fillon, ist in Berlin von Bundeskanzlerin Merkel empfangen worden.

Beide sprachen über Reaktionen auf den neuen US-Präsidenten Trump und Probleme im deutsch-französischen Verhältnis, wie Regierungssprecher Seibert indirekt bestätigte. Er sagte, dies sei ein vertrauliches Treffen, es sei aber sicher um die Themen gegangen, die Fillon in einem Zeitungsinterview angesprochen habe. Darin hatte Fillon die deutsch-französische Partnerschaft als so leer und schwach wie nie zuvor bezeichnet. Zudem forderte er angesichts der Amtsübernahme von Trump eine europäische Initiative. In einer ersten Stellungnahme nach dem Treffen mit Merkel warnte Fillon vor dem Risiko einer neuen amerikanisch-russischen Partnerschaft, die die Europäische Union ausschließe. Eine solche Entwicklung wäre schädlich für Europa.