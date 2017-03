Die Schauspielerin Christine Kaufmann ist im Alter von 72 Jahren gestorben.

Dies teilte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mit. Kaufmann war an Krebs erkrankt. Die in Österreich geborene Schauspielerin war in der Nachkriegszeit ein Kinderstar. In den 60er Jahren erlangte sie mit ihrem Hollywood-Debüt "Stadt ohne Mitleid" internationale Bekanntheit. Nach ihrer Rückkehr spielte sie in Deutschland in zahlreichen TV-Serien und drehte mit Regisseuren wie Fassbinder und Schroeter. Zudem war sie als Autorin tätig.