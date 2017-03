Die Schauspielerin Christine Kaufmann ist im Alter von 72 Jahren gestorben.

Die in Österreich geborene Schauspielerin war in der Nachkriegszeit ein Kinderstar. In den 60er Jahren erlangte sie mit ihrem Hollywood-Debüt "Stadt ohne Mitleid" internationale Bekanntheit. Nach ihrer Rückkehr spielte sie in Deutschland in zahlreichen TV-Serien und drehte mit Regisseuren wie Fassbinder und Schroeter. Zudem war sie als Autorin tätig.