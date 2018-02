Die Schauspielerin Marie Gruber ist tot.

Wie die Deutsche Filmakademie mitteilte, starb sie im Alter von 62 Jahren nach langer schwerer Krankheit. Gruber wurde 1991 durch ihre Rolle in der Komödie "Go Trabi Go" bekannt. Sie spielte in zahlreichen Fernsehserien mit, darunter in der Kriminalserie "Polizeiruf 110" und "Babylon Berlin".

Diese Nachricht wurde am 11.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.