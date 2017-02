Film US-Schauspieler Bill Paxton gestorben

Der Filmschauspieler Bill Paxton im Jahr 2015. (dpa picture alliance / EPA / OLIVIER ANRIGO)

Der US-amerikanische Schauspieler Bill Paxton ist im Alter von 61 Jahren gestorben.

Nach Angaben seiner Familie erlag er Komplikationen nach einer Operation. Paxton spielte die Hauptrolle des Meteorologen in dem Katastrophenfilm "Twister". In "Apollo 13" war er einer der Astronauten, in den Erfolgsfilmen "Titanic" und "Alien" hatte er Nebenrollen. Außerdem war Bill Paxton auch als Produzent und Regisseur tätig.