Kulturstaatsministerin Grütters hat sich betroffen über Berichte zu sexuellen Übergriffen in der amerikanischen Filmindustrie geäußert.

Sie finde es bestürzend, dass derartige Vorfälle im 21. Jahrhundert im Kultur- und Medienbereich anscheinend zum Alltag gehörten, sagte die CDU-Politikerin. So etwas müsse konsequent verfolgt werden. Grütters betonte zudem, das Phänomen sei kein rein US-amerikanisches. Die Verantwortlichen müssten sich fragen, wie sie zu einer Kultur des Respekts beitragen könnten.



Heute war bekannt geworden, dass der Streamingdienst Netflix nach Belästigungsvorwürfen die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Kevin Spacey beendet. Man werde sich nicht mehr mit ihm gemeinsam an der Produktion der Erfolgsserie "House of Cards" beteiligen. Mitarbeiter hatten über sexuelle Belästigung durch Spacey und eine vergiftete Atmosphäre am Set berichtet.