"There are two people in me. I would like to be Maria but there is the Callas that I have to live up to."

Eine Frau - zwei Herzen: Ist das das Geheimnis der Maria Callas? Dass es da die Maria gab, die sie gerne sein wollte und wohl auch geblieben wäre, wäre in ihr nicht auch eine andere gewesen, eine Sängerin, die zum Inbegriff der Opern-Diva wurde?

Das würde manches Auf und Ab erklären im Leben der Maria Callas - Warum die Krisen so nah an den Triumphen lagen, das Glück so nah an der Tragödie und warum diese einzigartige Karriere schon so früh endete. Der Fotograf und Dokumentarfilmer Tom Volf hat dieses Leben noch einmal auf die Leinwand gehört: "Maria by Callas" startet diese Woche im Kino.