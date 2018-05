Auf den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes werden die Palästinenser erstmals einen eigenen Pavillon haben.

Es sei sehr wichtig, eine Vertretung zu haben, die das palästinensische Kino repräsentiere und Kontakte knüpfe, sagte Mohanad Jakubi, Mitbegründer des Palästinensischen Filminstituts. Er ergänzte, fast jedes Jahr sei ein Film in Cannes vertreten. Oft gehe es darum, Vorurteile im Westen gegen Palästinenser zu bekämpfen.



Der Pavillon wird vom palästinensischen Kulturministerium bezahlt. Die Leiterin der dortigen Filmabteilung, Lina Bochary, erklärte, das Filmfestival in Cannes sei als Drehscheibe für ganz Europa wichtig. In den vergangenen Jahren seien mehrere Produktionen von Kritikern gelobt worden.



Der Film "Ghost Hunting" des palästinensischen Regisseurs Raed Andoni über ehemalige Häftlinge in israelischen Gefängnissen wurde bei der Berlinale im vergangenen Jahr als beste Dokumentation ausgezeichnet.



Das Filmfestival in Cannes beginnt am Dienstag.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.