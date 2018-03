Beim Filmfestival in Cannes sind Selfies auf dem roten Teppich ab sofort verboten.

Festival-Direktor Thierry Fremaux sagte dem Magazin "Le Film Francais", die Selfies störten das Erlebnis auf dem roten Teppich und trivialisierten die Größe des Festivals. Fremaux hatte die vielen Selbstportraits mit und ohne Fans wiederholt als "lächerlich" und "grotesk" kritisiert. In den vergangenen Jahren hatte er die Stars immer wieder dazu aufgefordert, darauf zu verzichten - ohne Erfolg.



Der Festival-Direktor kündigte außerdem an, für Wettbewerbsfilme werde es vor der offiziellen Weltpremiere keine Previews mehr geben, auch nicht für Journalisten. In Cannes und auch bei anderen großen Festivals war kritisiert worden, dass die großen Premieren an Bedeutung verlören, wenn Journalisten schon vorher Rezensionen veröffentlichten.



Das Filmfestival in Cannes dauert in diesem Jahr vom 8. bis 19. Mai.

