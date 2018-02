Mit einem Publikumstag gehen in Berlin die Internationalen Filmfestspiele zu Ende.

Dabei läuft noch einmal eine Auswahl der dort gezeigten rund 400 Filme. Mit dem Goldenen Bären war gestern Abend die rumänische Produktion "Touch me Not" ausgezeichnet worden, in der es um Spielarten und Grenzen menschlicher Sexualität geht. Als bester Schauspieler wurde der Franzose Anthony Bajon geehrt, als beste Schauspielerin Ana Brun aus Paraguay. Den Preis für die beste Regie erhielt der US-Filmemacher Wes Anderson. Deutsche Produktionen gingen leer aus.

