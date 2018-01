Die australische Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett leitet in diesem Jahr die Jury der Filmfestspiele in Cannes.

Dies teilten die Organisatoren in der französischen Stadt mit. Blanchett ist die zwölfte Frau an der Spitze der Jury. Die Filmfestspiele beginnen am 8. Mai.

Die 48-jährige gehört auch zu den Mitbegründerinnen von "Time's Up". Dies ist eine Initiative von mehr als 300 Schauspielerinnen, Autorinnen, Regisseurinnen und anderen Frauen aus der US-Unterhaltungsindustrie gegen sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.