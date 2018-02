Der Schauspieler und Musiker Rolf Zacher ist tot.

Nach Angaben seiner Lebensgefährtin starb er im Alter von 76 Jahren. Zacher spielte in seinen Rollen häufig soziale Randfiguren und Kleinkriminelle, unter anderem in mehreren Tatort-Folgen. Er erhielt 1982 den Bundesfilmpreis für seine Darstellung eines Gauners in Reinhard Hauffs "Endstation Freiheit".

